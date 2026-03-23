La chiusura delle indagini per il caso di Garlasco potrebbe essere vicina. In questi giorni sono state rivelate diverse indiscrezioni riguardanti la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologo incaricato dalla procura di Pavia per rileggere i referti dell’autopsia del 2007 e verificare se potessero esserci letture differenti. E, stando a quanto emerso per il momento, pare che il medico abbia effettivamente trovato elementi che potrebbero riscrivere la dinamica omicidiaria che ha portato alla morte di Chiara Poggi. Alberto Stasi è l’unico condannato per l’omicidio e sta scontando la sua pena nel carcere di Opera: la sua è una sentenza passata in giudicato, quindi definitiva, ma non è escluso che a seguito della chiusura delle indagini possa esserci una revisione del suo processo che annulli la condanna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Due armi per uccidere Chiara Poggi”. La nuova indiscrezione sul caso di Garlasco

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