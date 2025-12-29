Donna trovata morta a Milano indagano i carabinieri

A Milano, è stata trovata morta una donna di circa 25-30 anni, semivestita. Le autorità dei carabinieri stanno conducendo indagini approfondite, valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio. Al momento, non sono state ancora fornite ulteriori informazioni sulla vicenda e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte.

Potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori dei carabinieri tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio.

Milano, donna trovata morta nel giardino di un palazzo - Il corpo di una donna è stato trovato lunedì mattina nel giardino di un palazzo in mattoni marroni di via Paruta, in zona Cimiano, a Milano.

Milano, giovane trovata morta in un cortile: l'indagine dei carabinieri non esclude l'omicidio - Il corpo semivestito di una giovane tra i 25 e i 30 anni è stato trovato nel cortile di uno stabile in via Paruta, zona via Padova

Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo

ULTIM'ORA Donna trovata morta a Milano, indagano i carabinieri: il cadavere era in un cortile

