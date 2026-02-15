Bufera su Bastoni Chivu | Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all’avversario da ammonito

Cristian Chivu critica Bastoni dopo un episodio di tensione durante la partita, accusandolo di aver toccato l’avversario con le mani nonostante fosse già ammonito. La sua opinione emerge in un momento di grande pressione, mentre la squadra si prepara a affrontare le prossime sfide. Chivu, ex calciatore e attuale allenatore, commenta anche il carattere mostrato dai suoi giocatori, sottolineando le difficoltà mentali affrontate durante la gara. Il clima nel club resta teso, ma lui si concentra sulla vittoria e sulla determinazione del gruppo.

“Mi prendo vittoria e carattere, i ragazzi l’hanno sofferta mentalmente”. Mentre intorno imperversa la bufera, Cristian Chivu sorride per la sua Inter. La vittoria per 3 a 2 contro la Juventus è anche la prima in un big match: l’ultimo successo nerazzurro contro bianconeri, Milan o Napoli risaliva al 22 aprile 2024. Tabù spezzato e vetta della Serie A consolidata: l’Inter ora è a +8 sul Milan, in attesa del recupero contro il Como, e a +12 sul Napoli, che stasera affronta la Roma. Sull’episodio dell’espulsione di Kalulu si è però scatenato il finimondo, come se fosse il primo grave errore arbitrale commesso in questa stagione di scempi continui da parte dei fischietti di Serie A. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chivu si avvicina all’arbitro per contestare un fallo di Kalulu su Bastoni, sostenendo che il contatto fosse irregolare.

Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando che nel suo stile di gioco non avrebbe mai reagito con violenza dopo aver ricevuto un cartellino giallo.

