Ci impegneremo ancora di più per fare meglio | De Laurentiis non vuole fermarsi e rilancia per il 2026

De Laurentiis rinnova l’impegno del Napoli per il 2026, sottolineando la volontà di migliorarsi costantemente. In un messaggio rivolto ai tifosi e alla comunità napoletana, esprime i suoi migliori auguri per un anno ricco di salute e soddisfazioni. La sua intenzione è continuare a lavorare con dedizione, mantenendo alta la passione e l’ambizione del club, nel rispetto dei valori e della fede dei sostenitori.

