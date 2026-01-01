Ci impegneremo ancora di più per fare meglio | De Laurentiis non vuole fermarsi e rilancia per il 2026
De Laurentiis rinnova l’impegno del Napoli per il 2026, sottolineando la volontà di migliorarsi costantemente. In un messaggio rivolto ai tifosi e alla comunità napoletana, esprime i suoi migliori auguri per un anno ricco di salute e soddisfazioni. La sua intenzione è continuare a lavorare con dedizione, mantenendo alta la passione e l’ambizione del club, nel rispetto dei valori e della fede dei sostenitori.
“Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani. Dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute”. Comincia così il messaggio di auguri pubblicato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X nel primo giorno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Conte sempre più centrale: De Laurentiis vuole trattenerlo
Leggi anche: De Laurentiis vuole trattenere Conte a tutti i costi: questa l’offerta del patròn partenopeo per far rimanere l’ex Juve ancora a Napoli
#DeLaurentiis: “2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare ancora di più nel 2026” x.com
REGINA In foto sembra un cane di grossa taglia in realtà è una scricciolina di 10kg Ci impegneremo a fare foto dove si vedano meglio le dimensioni reali! Regina ha circa due anni di età ed è alla ricerca della sua famiglia. È una cagnolina socievole, m - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.