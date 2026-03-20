David Pizarro ha dichiarato che la Roma può ancora raggiungere il quarto posto e qualificarsi per le competizioni europee. Ha rivolto un messaggio di fiducia ai tifosi e si è espresso in modo positivo riguardo alle possibilità della squadra, sottolineando che la rimonta è ancora possibile. La sua opinione si basa sulle prestazioni attuali e sull’impegno del team nelle ultime partite.

David Pizarro ci crede ancora. «La Roma può assolutamente arrivare quarta e qualificarsi in Champions League» ha affermato l'ex centrocampista giallorosso a margine della conferenza stampa di presentazione del primo Raduno Indoor di Operazione Nostalgia andata in scena a Roma al Palazzo degli Uffici. E Gian Gasperini, secondo il cileno, resta la guida giusta: «La Roma ha un grandissimo allenatore e deve tenerselo stretto. Ha fatto un ottimo lavoro in passato e anche in questa stagione. La sua esperienza sarà fondamentale per superare questo momento difficile». Pizarro, poi, si è soffermato sul derby europeo perso dalla squadra giallorossa: «È stata un'eliminazione inaspettata, anche perché il Bologna non sta facendo bene in campionato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini | GUARDA

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