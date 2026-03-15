Juventus David e Openda in panchina 90 minuti | la bocciatura è totale

Nella partita tra Juventus e Udinese, David e Openda sono rimasti in panchina per tutti i 90 minuti. La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta, conquistando tre punti fondamentali nella lotta alla Champions League. L'allenatore ha deciso di non schierare i due giocatori durante l'incontro, portando a una bocciatura totale.

Spalletti boccia David e Openda La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions, confermando una prestazione di grande maturità e compattezza. La solidità difensiva è stata ritrovata grazie alla difesa a tre e all’ottimo lavoro di Kalulu, Gatti e Bremer. Il messaggio più forte, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Ma che partita ha fatto questo ragazzo ieri. In linea con i suoi standard. Ai livelli a cui ci ha ormai abituati. Perché bisogna ammetterlo: è ormai un titolare inamovibile della Juventus. È indispensabile in fase difensiva, ma anche quando si deve impostare. Perch facebook

Pagelle Udinese-Juventus: Yildiz è una sinfonia (7). Boga mette il turbo (7). Scellerato Koopmeiners (5,5) x.com