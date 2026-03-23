Dantedì | Dante a Verona Dante & Verona

Il 25 marzo del 1300 inizia il più straordinario viaggio che un essere umano abbia mai compiuto: Dante, nel mezzo del cammin della sua vita, scende agli Inferi, sprofonda fino a Lucifero, scala la montagna del Purgatorio e, infine, salito nell'Empireo, attraversa nove cieli e raggiunge Dio. Per questo, il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata al Poeta.Noi, per ricordarlo, ti chiederemo di dimenticarlo. Dimentica il ricordo del Dante scolastico e lascia che ti si riveli il suo genio senza tempo. Scorda il poeta barboso (a proposito: Dante portava la barba.) e scopri il Dante contemporaneo, quasi femminista, che per tutta la vita volle rivolgersi ad un pubblico di donne, il Dante-mago che poteva uccidere con un sortilegio, il Dante-templare segreto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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