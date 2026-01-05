Opera Classics al Caffè Dante Bistrot di Verona

Il Caffè Dante Bistrot di Verona ospita “Opera Classics” giovedì 8 gennaio alle ore 18. Un evento gratuito che propone un percorso tra le più celebri arie d’opera, offrendo un momento di musica e convivialità nel centro della città. L’appuntamento rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno con un’esperienza culturale di qualità, in un contesto accogliente e raffinato.

Giovedì 8 gennaio alle 18, al Caffè Dante Bistrot Verona in Piazza dei Signori, un concerto a ingresso libero tra le grandi arie cantate dal mezzosoprano Serena Romanelli.