Salerno al Tempio di Pomona i bambini di Rodari incontrano le foto di Martin Parr
Al Tempio di Pomona di Salerno, nell'ambito della mostra
Al Tempio di Pomona di Salerno, all'interno del percorso espositivo della mostra "Wow!" dedicata al fotografo Martin Parr, è in programma l'incontro intitolato "I bambini ‘ribelli’ di Rodari tra immagine e parola". L'evento si svolgerà giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 19.00. L’appuntamento è curato da Irene Chirico, docente di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di Salerno. Il programma della serata prevede i saluti istituzionali di Paola Aiello, direttrice del medesimo dipartimento universitario, seguiti dall'intervento della curatrice e dalle letture sceniche affidate all'attore, regista e docente Pasquale De Cristofaro.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno omaggia Martin Parr con la mostra "Wow!" al Tempio di PomonaDal 13 dicembre all’11 gennaio 2026, il Tempio di Pomona a Salerno ospita la mostra fotografica
Martin Parr, e quei pezzi di realtà satura che che ci sembrano una foto di Martin ParrMartin Parr cattura con la sua lente pezzi di realtà saturi di dettagli e ironia, creando immagini che sembrano fotografie autentiche.
Argomenti discussi: Il Giro d'Italia nel Salernitano, la partenza da Paestum; Cortocircuito Napoletano; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 22 al 25 gennaio 2026; Festa di San Biagio: celebrazioni e programma alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e Sant’Eustachio in San Francesco.
Salerno, al Tempio di Pomona i bambini di Rodari incontrano le foto di Martin ParrAl Tempio di Pomona di Salerno, all'interno del percorso espositivo della mostra Wow! dedicata al fotografo Martin Parr, è in programma l'incontro intitolato I bambini ‘ribelli’ di Rodari tra immag ... salernotoday.it
Diocesi: Salerno, al Tempio di Pomona una mostra artistica dedicata a San Francesco di AssisiAl via, il 30 maggio, presso il Tempio di Pomona di Salerno, la mostra artistica dedicata a San Francesco di Assisi, in occasione dell’ottavo centenario del suo Cantico delle creature (1225-2025). Il ... agensir.it
Sagra Della Pennetta all’Ogliarese dal 3 al 8 Luglio 2026 Ogliara - (Sa) Il tempio delle sagre Pro Loco Ogliara @fanpiùattivi #faibrillarelatuasagra #civediamoinsagra #iltempiodellesagreintour #pennetteallogliarese Salva l’evento: https://www.faceboo facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.