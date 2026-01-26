Salerno al Tempio di Pomona i bambini di Rodari incontrano le foto di Martin Parr

Al Tempio di Pomona di Salerno, nell'ambito della mostra

Al Tempio di Pomona di Salerno, all'interno del percorso espositivo della mostra "Wow!" dedicata al fotografo Martin Parr, è in programma l'incontro intitolato "I bambini ‘ribelli’ di Rodari tra immagine e parola". L'evento si svolgerà giovedì 29 gennaio a partire dalle ore 19.00. L’appuntamento è curato da Irene Chirico, docente di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di Salerno. Il programma della serata prevede i saluti istituzionali di Paola Aiello, direttrice del medesimo dipartimento universitario, seguiti dall'intervento della curatrice e dalle letture sceniche affidate all'attore, regista e docente Pasquale De Cristofaro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno omaggia Martin Parr con la mostra "Wow!" al Tempio di PomonaDal 13 dicembre all’11 gennaio 2026, il Tempio di Pomona a Salerno ospita la mostra fotografica

Martin Parr, e quei pezzi di realtà satura che che ci sembrano una foto di Martin ParrMartin Parr cattura con la sua lente pezzi di realtà saturi di dettagli e ironia, creando immagini che sembrano fotografie autentiche.

