James Cameron si è trasferito definitivamente in Nuova Zelanda | È un Paese più sano degli Stati Uniti

James Cameron ha scelto di stabilirsi definitivamente in Nuova Zelanda, ritenendo il Paese più sano rispetto agli Stati Uniti. Dopo gli ultimi anni segnati da crisi sanitarie e tensioni politiche, il regista di Avatar e Titanic ha deciso di trasferirsi nel continente oceanico, evidenziando la sua preferenza per un ambiente più stabile e sicuro. Questa scelta riflette un atteggiamento di attenzione verso la qualità della vita e il benessere personale.
Il regista di Avatar e Titanic ha annunciato di essersi definitivamente trasferito nel continente oceanico dopo gli eventi pandemici e politici degli ultimi anni. James Cameron è da sempre un grande estimatore della Nuova Zelanda e dopo la pandemia di COVID-19, il regista ha deciso di mettere radici proprio lì insieme alla moglie Suzy Amis Cameron. Ospite di un programma tv, il regista ha spiegato la sua scelta. A convincerlo è stato l'approccio della nazione neozelandese alla gestione della pandemia esplosa nel 2020, ventisei anni dopo la sua prima visita, nel 1994. Già allora, James Cameron rimase folgorato dalla Nuova Zelanda e fece a se stesso una promessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
