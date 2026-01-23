James Cameron ha scelto di stabilirsi definitivamente in Nuova Zelanda, ritenendo il Paese più sano rispetto agli Stati Uniti. Dopo gli ultimi anni segnati da crisi sanitarie e tensioni politiche, il regista di Avatar e Titanic ha deciso di trasferirsi nel continente oceanico, evidenziando la sua preferenza per un ambiente più stabile e sicuro. Questa scelta riflette un atteggiamento di attenzione verso la qualità della vita e il benessere personale.

Il regista di Avatar e Titanic ha annunciato di essersi definitivamente trasferito nel continente oceanico dopo gli eventi pandemici e politici degli ultimi anni. James Cameron è da sempre un grande estimatore della Nuova Zelanda e dopo la pandemia di COVID-19, il regista ha deciso di mettere radici proprio lì insieme alla moglie Suzy Amis Cameron. Ospite di un programma tv, il regista ha spiegato la sua scelta. A convincerlo è stato l'approccio della nazione neozelandese alla gestione della pandemia esplosa nel 2020, ventisei anni dopo la sua prima visita, nel 1994. Già allora, James Cameron rimase folgorato dalla Nuova Zelanda e fece a se stesso una promessa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Cameron si è trasferito definitivamente in Nuova Zelanda: "È un Paese più sano degli Stati Uniti"

