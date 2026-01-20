Creabilandia | tre laboratori teatrali per bambini alla Casa Museo Ivan Bruschi

Sei laboratori teatrali dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia si svolgono presso la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo. Un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo del teatro in un contesto culturale e stimolante, favorendo la creatività e l’espressione in un ambiente accogliente e educativo. L’iniziativa si inserisce nel progetto Creabilandia, pensato per arricchire l’esperienza dei bambini attraverso attività artistiche e culturali.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Laboratori teatrali nel cuore di un museo per bambini e bambine della scuola dell'infanzia. La Libera Accademia del Teatro presenta la nuova edizione di Creabilandia che sarà eccezionalmente strutturato attraverso un ciclo di tre incontri ospitati tra le collezioni e i saloni della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo. Il progetto rinnova l'impegno della storica scuola cittadina nell'educare all'arte del teatro fin dai primi anni di vita, accompagnando i più piccoli in un percorso tra parole, suoni, colori e movimenti per sviluppare espressività, fantasia e conoscenza di sé.

