cosa succede con la vittoria del no

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Niente da fare per la riforma della giustizia. Tutto resta com'era e diventa quasi impossibile immaginare correzioni alle storture del sistema giudiziario in tempi rilevanti per le generazioni ora viventi. Va dato atto al governo del coraggio per aver tentato una riforma così importante su temi che espongono a critiche micidiali e a forme di intimidazione politica. Con la vittoria del No si apre una nuova fase politica in cui entrambi gli schieramenti guarderanno solo alle prossime politiche. Per l'attuale maggioranza la lezione è amara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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