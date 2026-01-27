Corriere dello Sport | Il Maradona sold out nella notte decisiva

Napoli con il Napoli, ora più che mai. Il day after della sconfitta contro la Juventus è carico di amarezza, ma anche di consapevolezza: forse i sogni scudetto si sono dissolti, di certo restano tutte le difficoltà di una stagione complicata sin dall'inizio. Dagli infortuni eccellenti – Lukaku prima, poi una lunga scia culminata con Neres – a un percorso mai davvero lineare. Eppure, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la città non volta le spalle alla squadra: niente processi, niente polemiche, solo dolore e qualche protesta per l'episodio del rigore negato a Hojlund.

