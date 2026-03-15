Condò, opinionista di Sky, ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Udinese, sottolineando il buon feeling tra Yildiz e Boga in campo. Ha evidenziato come Yildiz abbia trovato in Boga un partner efficace, in particolare nel gol. La partita ha visto i due attaccanti protagonisti, con Condò che ha espresso la sua impressione sulla loro intesa durante il match.

Condò, opinionista di Sky, ha commentato così la vittoria della Juve contro l’Udinese nel segno di Boga e di Yildiz. Il successo di misura conquistato dalla Juventus sul difficile campo dell’Udinese continua a far discutere in positivo. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La classifica e il valore della prestazione. Ad analizzare nel dettaglio il momento importante della formazione bianconera è intervenuto Paolo Condò. Negli studi di Sky Sport, l’opinionista ha sottolineato come il risultato finale stia addirittura stretto alla squadra, evidenziando il peso specifico di questa vittoria in relazione agli impegni delle dirette concorrenti. Ecco la sua attenta disamina: “Una l’ha scavalcata di sicuro e forse anche due, se a Como ci sarà un pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò stregato dalla nuova coppia offensiva della Juve: «Yildiz ha trovato in Boga un bel complice. Sul gol voglio dire questa cosa»

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