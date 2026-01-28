Colombia precipita aereo della Satena | morte le 15 persone a bordo Tra loro anche un deputato 

Un aereo della compagnia colombiana Satena è precipitato ieri mentre volava tra Cúcuta e Ocaña. A bordo c’erano 15 persone, tra cui anche un deputato. L’aereo, un Beechcraft 1900, è stato ritrovato in frantumi, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul posto per recuperare i sopravvissuti e fare chiarezza.

È stato ritrovato l’aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena, scomparso mentre operava la tratta regionale Cúcuta-Ocaña. A confermarlo l’Aviazione civile colombiana, precisando che tutti i 15 occupanti del velivolo sono morti. Tra loro c’erano anche un deputato e un giudice del tribunale di pace. L’aereo era decollato alle 11.42 e sarebbe dovuto atterrare poco dopo mezzogiorno; l’ultimo contatto con il controllo aereo risale alle 11.54. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine. L'articolo Colombia, precipita aereo della Satena: morte le 15 persone a bordo.🔗 Leggi su Open.online

