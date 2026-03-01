È la sua quarta edizione in Villa Reale ma la ventinovesima in città. Fino al 6 aprile, il Belvedere della Reggia di Monza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: “Le Immagini della Fantasia“, la mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia della Fondazione Zavrel di Sàrmede, giunta all’edizione numero 43. Per Monza è un ritorno di casa: la città ospita una rassegna che rappresenta un punto fermo della propria identità culturale. Per cinque settimane, la città si animerà con un fitto calendario di incontri, laboratori, letture, conferenze e attività nelle biblioteche, tutte a ingresso gratuito. Il Sistema bibliotecario urbano di Monza, che organizza l’evento, curerà anche le visite guidate, disponibili su prenotazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La meraviglia al Belvedere. Immagini della Fantasia: tutto il mondo in 271 opere

Leggi anche: A Monza la mostra "Le immagini della fantasia"

Tutti gli aggiornamenti su Immagini della Fantasia.

Temi più discussi: La meraviglia al Belvedere. Immagini della Fantasia: tutto il mondo in 271 opere; Immagini della Fantasia a Monza: il Belvedere tra Natura e visioni, viaggio nei mondi della meraviglia; In Lombardia c’è una meraviglia della natura che si può ammirare solo 5 volte l’anno: ecco dove si trova.

La meraviglia al Belvedere. Immagini della Fantasia: tutto il mondo in 271 opereLa Reggia ospita per la quarta volta un evento che torna in città da 29 edizioni. Fino al 6 aprile le illustrazioni per l’infanzia della Fondazione Zavrel di Sàrmede. ilgiorno.it

Mercato Meraviglia, al via oggi la sedicesima edizionePorte aperte questa mattina per la sedicesima edizione di Mercato Meraviglia, fiera del design indipendente che promuove l'artigianato contemporaneo, nuovamente negli spazi de La Santissima - ... ansa.it

La 43esima edizione della Mostra Le Immagini della Fantasia è arrivata a Monza, nella splendida Villa Reale, come da tradizione. Una magia d’arte, tra visioni e giardini. La mostra è visitabile fino al 6 aprile. Qui le info: Le immagini della Fantasia a Monza facebook