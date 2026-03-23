dopo gli esami svolti a Coverciano. Piove sul bagnato per la Nazionale di Gennaro Gattuso e per Federico Chiesa. L’ atteso ritorno dell’attaccante del Liverpoo l in maglia azzurra, a quasi due anni dall’ultima apparizione (Euro 2024), è durato appena poche ore. Dopo i controlli medici effettuati al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il classe 1997 è stato dichiarato indisponibile per il cruciale playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord a causa del riacutizzarsi di problemi fisici. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata La convocazione di Chiesa rappresentava una delle scommesse principali di Gattuso, che aveva lavorato a lungo per riportare l’ex juventino nel gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa, niente ritorno in Nazionale: è ko per infortunio. Ecco chi ha chiamato Gattuso al suo posto

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