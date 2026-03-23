L’editoriale firmato da Umberto Chiariello durante Campania Sport su Canale 21 parte da una provocazione lessicale e arriva fino al giudizio complessivo sulla stagione del Napoli, sul livello del campionato e persino sulle prospettive della Nazionale. Il punto di partenza è il concetto di “cortomuso”, diventato ormai un simbolo del calcio italiano contemporaneo e, secondo il giornalista, anche del modo in cui vengono lette molte vittorie di questa giornata. “Dovrei maledire al cielo quel toscanaccio di Massimiliano Allegri, perché ha rovinato il calcio, ma non tanto per il suo modo di giocare, ma per il suo modo di esprimersi. Essendo lui un appassionato di ippica, ha cognato un’espressione che ormai la fa da padrona, anzi è l’unica che si usa, la famosa vittoria di cortomuso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello sul Napoli: “Stagione di grandi rimpianti”

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