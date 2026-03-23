C'è una piramide su Marte | cos'è il Tetraedro di Candor fotografato dalla NASA
La condivisione di un video su Marte ha riacceso l'interesse per Tetraedro di Candor, una struttura dalla forma piramidale sita in una valle dell'equatore marziano. Alcuni sostengono che sia artificiale, ma tutto indica che si tratta di un rilievo naturale. Le immagini della NASA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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