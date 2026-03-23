C’è una partecipazione inaspettata

Dalle 7 di lunedì sono riaperti i seggi per il secondo giorno di votazioni del referendum sulla giustizia: chiuderanno alle 15, e da quel momento inizierà il conteggio dei voti. Si vota per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo di Giorgia Meloni e approvata dal parlamento. Il Post seguirà tutte le notizie con questo liveblog. Ieri sera Matteo Salvini è andato al seggio di via Trionfale a Roma per votare, insieme alla compagna Francesca Verdini. Ha posato per le foto e all’uscita ha parlato brevemente con i giornalisti, commentando l’alta affluenza. Mentre si allontanava ha incrociato una donna che, vedendolo, ha simulato un conato di vomito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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