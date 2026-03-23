Dalle 7 di lunedì sono riaperti i seggi per il secondo giorno di votazioni del referendum sulla giustizia: chiuderanno alle 15, e da quel momento inizierà il conteggio dei voti. Si vota per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo di Giorgia Meloni e approvata dal parlamento. Il Post seguirà tutte le notizie con questo liveblog. Buongiorno, è il giorno in cui sapremo i risultati del referendum sulla riforma della magistratura, l’evento elettorale e politico più importante dell’anno, e uno dei più importanti dell’intera legislatura fin qui. Ci saranno diverse cose da dire e da spiegare a prescindere dall’esito, e noi vi accompagneremo durante questa giornata con questo liveblog e con una diretta video che si potrà seguire gratuitamente sul canale YouTube del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Al referendum sulla giustizia c’è una partecipazione inaspettata

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