Vittime delle foibe San Filippo del Mela ricorda le tragiche storie di Fortunato Arena e Tommaso Laspada

A San Filippo del Mela, il ricordo delle vittime delle foibe si accende con un omaggio a Fortunato Arena e Tommaso Laspada, morti durante gli eventi del 1943. Arena, carabiniere, e Laspada, vicebrigadiere della guardia di finanza, persero la vita nel tentativo di proteggere i civili, un gesto che ancora oggi rappresenta un esempio di coraggio. La cerimonia, svoltasi nel centro del paese, includeva la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento dedicato alle vittime.

Le tragiche storie del carabiniere Fortunato Arena e del vicebrigadiere della guardia di finanza Tommaso Laspada si intersecano, ancora una volta, nell'omaggio che San Filippo del Mela annualmente rende loro. Questa mattina, nell'Aula consiliare, ha avuto luogo la cerimonia commemorativa, presieduta dal baby consigliere Giovanni Cuzzupè, che ha sostituito la sindaca dei ragazzi Aurora Rizzo e al suo posto ha guidato i lavori d'aula, affiancato dagli altri giovani consiglieri: Lara Pellegrino, Serena Napoli, Sara Salvadore, Matilde Adella. Erano inoltre presenti: il comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo, Capitano Alberto Dal Basso, il comandante della Stazione dei Carabinieri di San Filippo del Mela, Maresciallo Capo Tommaso La Rosa, la dirigente del Commissariato di P.

Questa mattina il Municipio X ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli che sono stati accolti a San Giorgio di Acilia.

Questa mattina a Rassina si svolge una cerimonia speciale al giardino del ricordo.

