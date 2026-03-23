“Ho vissuto in una tenda, adesso ho un tetto e ho riscoperto la bellezza di fare le faccende di casa”. “Dopo sei anni di vita per strada ce l’abbiamo fatta”. Sono le testimonianze di Sofia ed Ennio, due nuovi ospiti di Casa Seneca, il progetto di housing sociale inaugurato oggi promosso da Fondazione Progetto Arca in collaborazione con l’Associazione Seneca. La struttura, situata in via Scanini 26 a Baggio alle porte di Milano, accoglie anziani soli, madri con bambini e persone in difficoltà economica o abitativa, offrendo una risposta concreta a un’emergenza sempre più diffusa: quella degli sfratti per morosità incolpevole come la perdita del reddito a causa di eventi imprevisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Casa Seneca, a Milano 25 alloggi di housing sociale per aiutare i più deboli. Tra i partner, anche JTI Italia

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