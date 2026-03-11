Durante la serata di ieri, l’Inter ha seguito la partita di Guglielmo Vicario, portiere che attualmente gioca in un’altra squadra. L’attenzione del club nerazzurro si è concentrata su questa partita, mentre il calciomercato si muoveva tra trattative e voci di mercato. Non sono state annunciate ufficialmente decisioni o accordi riguardo al giocatore, ma l’interesse è stato evidente.

Intrecci di Champions League e calciomercato: l' Inter, come ben sappiamo è fuori dai giochi continentali, ma nella serata di ieri ha osservato la partita di Guglielmo Vicario. Il portiere della Nazionale, però, non è stato schierato titolare da Igor Tudor – tecnico del Tottenham Hotspur – nella gara di andata

Calciomercato Inter, Igor Tudor boccia Guglielmo Vicario

