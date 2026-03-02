Per molti lavoratori, la busta paga di febbraio si presenta più bassa rispetto agli altri mesi. Questo accade a causa del calendario ridotto di febbraio e del ricalcolo dei giorni di detrazione, che influiscono sugli sconti fiscali e, di conseguenza, sul netto percepito. La combinazione di questi fattori porta a una riduzione del salario netto in questa mensilità.

Per molti dipendenti, la busta paga di febbraio rappresenta il minimo annuale. Il fenomeno è dovuto in primis al calendario ridotto, che penalizza chi ha una paga oraria, ma è aggravato dal ricalcolo dei giorni di detrazione, che limita gli sconti fiscali e riduce progressivamente il netto in busta. L’effetto calendario è una dinamica che colpisce in modo selettivo i lavoratori in base alla modalità di calcolo della retribuzione prevista dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per chi ha una retribuzione basata sulle ore effettivamente lavorate, febbraio è penalizzante perché ha solo 28 giorni (o 29 negli anni bisestili). In altre parole a fronte di meno ore lavorate, la paga è più bassa: rispetto a un mese di 31 giorni (come gennaio o marzo), a febbraio si lavorano circa 16-24 ore in meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Busta paga di febbraio più bassa? Tra calendario ridotto e ricalcolo dei giorni di detrazione, ecco perché

Stipendi di gennaio 2026: perché la busta paga potrebbe risultare più bassa del previstoMolti lavoratori, nonostante le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, rischiano di ricevere una busta paga di gennaio inferiore alle attese.

Stipendi, perché la busta paga di gennaio 2026 rischia di essere più bassa del previsto e per chiA gennaio 2026 lo stipendio dovrebbe essere più alto per lavoratrici e lavoratori che beneficiano delle misure inserite in legge di bilancio.

Tutti gli aggiornamenti su Busta paga.

Temi più discussi: Stipendio di febbraio più basso? Non è solo una questione di calendario; NOVITÀ BUSTA PAGA DI FEBBRAIO; Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA: scoppia la protesta; Busta paga febbraio 2026, con 28 giorni di quanto si abbassa lo stipendio?.

Gli aumenti in busta paga per 3,8 milioni di lavoratori a partire da aprileNei prossimi cedolini verranno applicate le novità fiscali che riguardano i lavoratori del settore privato: tassa light al 5% per i rinnovi tra il 2024 e il 2026, e l'aliquota agevolata sulle maggiora ... today.it

Stipendi, scatta la flat tax sugli aumenti in busta paga: chi ci guadagna, la circolare del FiscoL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per applicare la nuova tassa piatta del 5% sugli aumenti in busta paga per i rinnovi di contratto e ... fanpage.it

Aumenti in busta paga da aprile: cosa c'è da sapere facebook