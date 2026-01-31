Parco Europa | chiude il parcheggio di via Cisanello per la riqualificazione

Da lunedì 2 febbraio il parcheggio di via Cisanello, davanti all'Esselunga, chiude per lavori di riqualificazione. La decisione è stata comunicata ieri, e nei prossimi giorni verranno avviati i lavori per migliorare l’area. La gente che di solito parcheggia lì dovrà trovare alternative finché i lavori non saranno conclusi. I residenti e i clienti del centro commerciale si preparano a un periodo di disagi, ma promettono che alla fine il parcheggio sarà più sicuro e funzionale.

Da lunedì 2 febbraio partono i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Cisanello di fronte al Centro commerciale dell'Esselunga (parcheggio del Papa). Il parcheggio sarà chiuso all'ingresso delle auto da lunedì fino al termine dei lavori. L'intervento rientra all'interno del secondo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Parco Europa Parco Magnolia, al via la conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha convocato per martedì 3 febbraio una conferenza dei servizi riguardante il progetto di riqualificazione di Parco Magnolia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Parco Europa Argomenti discussi: Parco Europa: chiude il parcheggio di via Cisanello per la riqualificazione; Parco Europa: chiude il parcheggio di via Cisanello per la riqualificazione; Parco Europa, per lavori chiuso il parcheggio di via Cisanello; L’Europa dell’auto chiude il 2025 con una crescita del 2,4%. A dicembre l’elettrico supera la benzina. Parco Europa, per lavori chiuso il parcheggio di via CisanelloDa lunedì 2 febbraio partono i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Cisanello di fronte al Centro commerciale dell’Esselunga (parcheggio del ... gonews.it Fontane spente, concessioni scadute e l’ex ovovia: il caso del parco EuropaA quando la riqualificazione di parco Europa? E’ la domanda che ha tenuto banco nell’ultimo Consiglio della Circoscrizione 8 grazie alle interpellanze presentate da Movimento 5 Stelle e Casa Riformist ... torinoggi.it L’intervento rientra all’interno del secondo lotto di lavori al Parco Europa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.