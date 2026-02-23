Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 23 febbraio 2026

Un incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli sulla strada statale 7, causando il blocco temporaneo del traffico. La causa sembra essere stata un cambio di corsia improvviso, che ha portato a una collisione tra più automobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 23 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Due giovani aggrediti dal 'branco': minorenne finisce in ospedale. Il 17enne di Portico di Caserta e il 19enne di Macerata Campania stavano passeggiando quando sono stati offesi e poi colpiti da alcuni ragazzi. Indagini in corso per appurare le cause e l'identità dei violenti Riciclaggio e false fatture per 10 milioni di euro, 18 condanne e 7 patteggiamenti. La sentenza del gup Buttelli del tribunale di Bologna: pene tra gli 8 e i 4 anni Fiamme in abitazione: cane salvato dal rogo.