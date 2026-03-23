Box Pokémon in sconto | prenota ora per il 2026

La vendita dei box collezionabili Pokémon Equilibrio Perfetto è già attiva su Amazon con sconti significativi. I set sono disponibili in prenotazione anticipata prima dell’uscita ufficiale fissata per il 27 marzo 2026. I prezzi attuali offrono riduzioni fino al 34% rispetto ai listini standard, rendendo l’acquisto interessante per i collezionisti. La piattaforma permette di bloccare il prezzo minimo garantito tramite sistema di invito esclusivo per certi prodotti. Il mercato del collezionismo si prepara all’arrivo della nuova espansione. L’attesa per l’espansione Equilibrio Perfetto sta raggiungendo il picco tra gli appassionati del gioco di carte collezionabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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