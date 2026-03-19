Box Pokémon | prezzi da record e rischi di ritardo

I box dell’espansione Pokémon Megaevoluzione Equilibrio Perfetto sono disponibili in preordine su Amazon Italia prima della data di uscita ufficiale, prevista per il 27 marzo 2026. I prezzi sono già molto elevati rispetto alle versioni precedenti e alcuni clienti segnalano possibili ritardi nelle consegne. La disponibilità anticipata ha generato discussioni tra i collezionisti e gli appassionati di carte Pokémon.

I box dell’espansione Pokémon Megaevoluzione Equilibrio Perfetto sono già preordinabili su Amazon Italia prima della data ufficiale del 27 marzo 2026. I collezionisti devono prestare attenzione ai prezzi di rivenditori terzi che superano il listino ufficiale. L’offerta attuale include pacchi da sei buste a 54,90 euro e set da nove buste a 79,90 euro, cifre nettamente superiori al prezzo suggerito dai produttori senza intermediari. La disponibilità immediata sui marketplace richiede una verifica attenta delle tempistiche di consegna per evitare ritardi nell’arrivo della merce. Il divario economico tra listino e marketplace. La differenza di costo è il primo ostacolo intende acquistare i nuovi prodotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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