Esporte Clube Bahia-Fluminense giovedì 05 febbraio 2026 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì sera alle 23, il Brasileirão 2026 torna in campo con la partita tra Esporte Clube Bahia e Fluminense. Le due squadre sono considerate tra le possibili sorprese della stagione, anche se i bookmaker vedono favoriti Flamengo e Palmeiras. Una sfida importante, che potrebbe dare un primo segnale sulla corsa al titolo. Entrambe cercano punti per consolidare le proprie ambizioni, e ci si aspetta un match acceso e ricco di emozioni.

Siamo alla seconda giornata del Brasileirão 2026, con una sfida, quella tra Esporte Clube Bahia e Fluminense, che vede opposte due tra le outsider di lusso per la vittoria finale, almeno secondo i bookmaker, dopo le due favorite principali che al momento sono Flamengo e Palmeiras. Entrambe punteranno a fare meglio della stagione 2025, nella.

