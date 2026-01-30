Uccise due rapinatori il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionario

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in appello per aver ucciso due rapinatori. La sentenza include anche un risarcimento milionario ai parenti delle vittime. Roggero aveva sparato durante una rapina, uccidendo due uomini e ferendone un terzo, in una vicenda che ha fatto discutere tutta la zona.

Risarcimento milionario ai parenti dei rapinatori uccisi da Mario Roggero il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in appello per duplice omicidio e tentato omicidio. A far discutere è il danno biologico riconosciuto al rapinatore sopravvissuto e ai parenti degli altri due uccisi, che supera i tre milioni di euro. In 15 si sono costituiti parte civile. Roggero, in primo grado, è stato condannato a 17 anni di carcere. In secondo grado la pena è stata rivista: 14 anni e 9 mesi. A fronte di una richiesta che supera i 3 milioni, è stata stabilita una provvisionale esecutiva di 780mila euro più le parcelle degli avvocati.

