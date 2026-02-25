Il ritorno al voto degli elettori garantisce la governabilità L’opinione di Bonanni

La governabilità non nasce da premi di maggioranza o da artifici regolamentari. Nasce dal recupero di un elettorato oggi disperso e dalla coerenza delle coalizioni su un comune orizzonte di responsabilità. Il resto è solo gattopardismo: cambiare tutto per non cambiare nulla. Il commento di Raffaele Bonanni Da trent’anni ci raccontiamo la favola del bipolarismo come garanzia di chiarezza. La realtà è l’opposto. Dentro i due schieramenti convivono forze che, per cultura politica e pratica di governo, rappresentano una posizione e il suo contrario. Accade nel centrodestra come nel centrosinistra. Non si tratta di sfumature, ma di fratture su economia e politiche di bilancio, su lavoro e fisco, su Europa e alleanze internazionali. Con queste contraddizioni strutturali è impossibile imprimere coerenza e vigore all’azione politica. E quando quelle stesse alleanze sono chiamate a governare, l’ambiguità diventa paralisi. 🔗 Leggi su Formiche.net

In Europa (e Italia) è il momento dei patrioti. L’opinione di BonanniIn Italia e in Europa cresce il senso di appartenenza e si rafforzano i sentimenti patrioti.

Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci al 2%, Lega in calo: pronto a votarlo il 37% degli elettori CdxGli ultimi sondaggi mostrano che Futuro Nazionale di Vannacci si ferma al 2%.

Santa Marinella al voto il 24 e 25 maggioSANTA MARINELLA – Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri circa le date per le prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno 626 comuni delle regioni ... civonline.it

