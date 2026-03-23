Beautiful Anticipazioni Dal 30 Marzo Al 04 Aprile 2026 | Due Morti Sospette!

Beautiful anticipazioni 30 marzo 4 aprile 2026: Hope affronta l’addio a Thomas mentre due morti sconvolgono Il Giardino e Sheila finisce al centro dei sospetti: ecco cosa accadrà nelle nuove puntate di Beautiful. Lunedì 30 Marzo 2026: Alla Forrester, Brooke affronta Hope con parole sincere e dolorose, ammettendo gli errori del passato e invitandola a non restare incatenata a un amore tormentato come quello per Thomas. Hope ascolta, vacilla, poi riconosce che il richiamo della madre nasce da ferite vere e da una lucidità che oggi le appare impossibile ignorare. Nello stesso momento, alla villa Forrester, Thomas condivide con Eric e Ridge la serenità ritrovata accanto a Paris, annunciando però che dopo le nozze lascerà Los Angeles per tornare in Francia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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