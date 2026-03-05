Be My Sunshine (Ada Masal?) arriva su Mediaset Infinity. Scopri la storia d’amore tra Haziran e Poyraz che promette emozioni, conflitti e colpi di scena. Le prossime settimane segneranno un cambiamento importante per gli appassionati delle soap turche. Dopo aver tenuto compagnia al pubblico con le sue intricate vicende familiari, Segreti di Famiglia si prepara a salutare definitivamente gli spettatori. L’episodio conclusivo, salvo cambiamenti di programmazione, dovrebbe andare in onda martedì 24 marzo, lasciando spazio a una nuova storia pronta a catturare l’attenzione del pubblico italiano. A raccogliere questa eredità sarà Be My Sunshine, titolo internazionale della serie turca Ada Masal?, una romantic comedy che promette emozioni, colpi di scena e soprattutto una storia d’amore capace di far sognare. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Be My Sunshine (Ada Masal?): la nuova soap turca!

Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscitaUna nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Io Sono Farah, Ultima Puntata: Finale Amaro Per La Soap Turca!Il finale della serie lascia il segno con un addio straziante, una fuga solitaria e l’amore che non basta a salvarli.

Be My Sunshine (Ada Masal): la nuova soap turca!