Ballo latino-americano la giovane frattese Maria Aurora Marino è campionessa europea

A soli 10 anni, Maria Aurora Marino, giovane talento di Frattamaggiore, si sta già facendo strada nel mondo del ballo latino-americano, distinguendosi per passione, impegno e determinazione. Studentessa della quinta elementare, è figlia di Francesco Paolo e Rosaria Imerio, che la sostengono con orgoglio nel suo percorso. Fin da piccolissima ha mostrato un forte amore per la danza, partecipando con grande dedizione a numerose competizioni organizzate dalla federazione IDF, dove ha ottenuto importanti successi anche a livello europeo. L’ultimo prestigioso traguardo di Maria Aurora è arrivato la scorsa settimana, quando ha conquistato il titolo di campionessa europea di prima categoria durante una competizione svoltasi a Mariotto, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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