L’amministrazione di Arezzo annuncia un’assemblea a Frassineto il prossimo 16 febbraio. L’obiettivo è rafforzare il legame con le frazioni, considerate vere e proprie comunità da valorizzare. L’iniziativa mira a coinvolgere i residenti e ascoltare le loro esigenze, cercando di dare più voce alle piccole realtà che compongono il territorio.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – . Con Arezzo - Lista delle Frazioni rilancia il dialogo con il territorio: lunedì 16 febbraio ore 21 assemblea a Frassineto. Le frazioni del Comune di Arezzo rappresentano molto più che semplici luoghi da abitare: custodiscono tradizioni, relazioni umane e identità culturali che costituiscono una parte essenziale della nostra comunità. Negli ultimi anni, tuttavia, si è registrata una crescente distanza tra amministrazione e realtà locali, con un diffuso senso di abbandono percepito dai residenti. Per questo la lista civica “Con Arezzo – Lista delle Frazioni” torna a incontrare direttamente i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio e riportare al centro dell’attenzione le esigenze delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Le frazioni come comunità da valorizzare»

Approfondimenti su Arezzo Frazioni

Arpal e Comunità Incontro hanno stipulato un accordo per riconoscere ufficialmente le competenze acquisite da chi affronta il percorso di recupero dalle dipendenze.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Barberino del Mugello, i progetti in corso con la Città Metropolitana di Firenze

Ultime notizie su Arezzo Frazioni

Argomenti discussi: Zignago scommette sulla scuola contro lo spopolamento: arriva il Buono scuola per i bimbi della primaria; La nuova ’casa della comunità’ spiegata a tutti i cittadini; Comunità Resilienti: innovazione e sostenibilità per il futuro delle aree interne; Il Comune Ascolta: incontri nelle frazioni con i cittadini di Tenno.

Frana a Niscemi. La collina che cede e le speranze tradite: È una città ferita, ma una comunità vivaUna transenna sulla strada che sbuca nel vuoto. Alle porte del Municipio, alcune delle persone sfollate. Hanno dovuto lasciare le loro case, ricadono nella zona rossa transennata e chiusa, dopo la fra ... agensir.it

Le comunità come rimedio alla solitudineLa comunità, in quanto tale, quando esiste realmente ed è proattiva: sede delle relazioni di cura, genera energie e opportunità a supporto del singolo, include e supporta, garantisce la ... quotidianosanita.it

Segno: al via i lavori per via Gavotti e il nuovo parco giochi! Continua l'impegno dell'Amministrazione per la valorizzazione delle nostre frazioni. Sono stati ufficialmente affidati due interventi strategici per la comunità di Segno: Via Gavotti Nuovo Parco Gi - facebook.com facebook