Assegno di Inclusione ADI | ecco le date di pagamento di marzo 2026

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e inclusione sociale che è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Per il mese di marzo 2026, sono state comunicate le date di pagamento previste. La misura è rivolta ai nuclei familiari in difficoltà e rappresenta un aiuto concreto per affrontare le sfide quotidiane.

L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale destinata ai nuclei familiari in difficoltà. Di seguito riportiamo il calendario ufficiale delle ricariche per il mese di marzo 2026, suddiviso tra nuovi beneficiari e rinnovi ordinari. Quando arriva l’Assegno di Inclusione a marzo 2026 Nuove domande e Arretrati Per chi ha presentato domanda recentemente o attende mensilità pregresse (prima ricarica): v enerdì 13 marzo 2026 Rinnovi Ordinari Per i nuclei familiari che hanno già percepito la misura nei mesi precedenti: v enerdì 27 Marzo 2026 Promemoria: Per ricevere il pagamento di marzo, è necessario che l'ISEE 2026 sia già stato presentato e risulti regolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

