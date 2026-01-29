Emma Marrone ha chiesto di essere chiara: non tornerà mai con Stefano De Martino. La cantante ha spiegato di aver sofferto molto e di aver superato quella fase. Anche se il gossip ogni tanto prova a rimetterli insieme, Emma ha detto che i tempi della loro storia sono ormai conclusi.

Ogni tanto il gossip prova a rimetterli insieme, ma per Emma Marrone e Stefano De Martino i tempi in cui erano una coppia non torneranno, nonostante l'affetto che ancora li lega. A raccontare l'improbabilità di un ritorno di fiamma è stata la stessa cantante, ospite del podcast Fuori di Cabello: «Non ci tornerei mai insieme», ha dichiarato l'artista, che vede De Martino un po' come il suo «fidanzato del liceo».

L'affetto è rimasto, ma Emma Marrone non tornerebbe mai con Stefano De Martino. La cantante ha sofferto molto, ecco cosa ha detto

Emma Marrone ha rifiutato una proposta di Stefano De Martino, suscitando attenzione nel mondo dello spettacolo.

Dopo la morte del padre di Stefano De Martino, Emma Marrone ha mostrato il suo sostegno partecipando ai momenti di lutto.

Emma, De Martino e il tradimento con Belén: “La mia carriera ha rallentato” Emma Marrone si è aperta raccontando un capitolo difficile della sua vita privata e professionale. In un’intervista a Fuori Cabello, il podcast di Victoria Cabello, la cantante ha parlato - facebook.com facebook