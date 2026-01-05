Roma a caccia di attaccanti Raspadori se arriva non basta Tutti gli altri nomi

Roma è alla ricerca di rinforzi in attacco, con l’arrivo di Raspadori ancora in bilico. La società si concentra anche su altri nomi per completare il reparto offensivo, in attesa di definire le prossime mosse. Le decisioni delle prossime ore saranno decisive per il mercato giallorosso, che mira a rafforzare la squadra in modo equilibrato e mirato, senza affidarsi a un solo acquisto.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Raspadori sarà un nuovo giocatore della Roma. Il possibile arrivo dell’ex Napoli però non concluderà i ritocchi richiesti da Gasperini per il reparto offensivo giallorosso. Infatti il ds Massara segue diverse piste per accontentare il tecnico e per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Massara prima di Roma Genoa: «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. Ferguson? Nessun tema»

La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri - Tra i protagonisti del calciomercato di gennaio trova un posto anche Giacomo Raspadori (25 anni), poco utilizzato nei suoi primi mesi di avventura all’Atletico. tuttomercatoweb.com