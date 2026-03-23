Antera – cover italiane & internazionali serata a Genova

?? ANTERA – Cover Italiane & Internazionali?? Empiria – Genova?? Sabato 28 Marzo 2025?? Dalle 21:30Tornano gli Antera: una serata di grande musica dal vivo tra classici italiani e internazionali, reinterpretati con personalità e intensità dagli ANTERA, una formazione solida e affiatata che unisce esperienza, emozione e qualità sonora.?? LINE-UP?? Giorgio Bellia – batteria & voceCollaborazioni: Dolcenera, New Trolls, Valerio Scanu, Marco Carta?? Francesco Bellia – basso & voceCollaborazioni: New Trolls, PFM, Irene Fornaciari, Sarah Jane Morris?? Daniele Ferro – chitarraCollaborazioni: Dagma Sogna, Privative Alpha, Cerchio d’Oro?? Arianna... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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