Antera – Cover Italiane & Internazionali

Antera presenta una serata di musica dal vivo presso Empiria, a Genova, sabato 17 gennaio 2025 alle 21:30. La band propone un repertorio di brani italiani e internazionali, reinterpretati con cura e passione. Un’occasione per ascoltare classici rivisitati con personalità, grazie a un gruppo affiatato e professionale, che unisce esperienza e qualità sonora in un ambiente accogliente.

