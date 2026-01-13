Antera – Cover Italiane & Internazionali
Antera presenta una serata di musica dal vivo presso Empiria, a Genova, sabato 17 gennaio 2025 alle 21:30. La band propone un repertorio di brani italiani e internazionali, reinterpretati con cura e passione. Un’occasione per ascoltare classici rivisitati con personalità, grazie a un gruppo affiatato e professionale, che unisce esperienza e qualità sonora in un ambiente accogliente.
Empiria – Genova, sabato 17 Gennaio 2025 dalle 21:30Una serata di grande musica dal vivo tra classici italiani e internazionali, reinterpretati con personalità e intensità dagli ANTERA, una formazione solida e affiatata che unisce esperienza, emozione e qualità sonora.LINE-UPGiorgio Bellia –. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
