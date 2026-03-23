Ancora sull’Onda – Episodio 3 | Piccole radio crescono

Ancora sull’Onda è l’esito, in quattro puntate, di una prova finale che non serviva solo, al giovane Mattia Lucchini di UniBg OnAir, per laurearsi in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Quello era un obiettivo concreto che si è trasformato in una sfida ai limiti dell’impossibile. Realizzare un podcast in quattro puntate che raccontasse la storia della radio e al tempo stesso documentasse il valore di Mattia Lucchini quale junior station manager. Anzi, di più: che ne dimostrasse il valore quale miglior junior station manager in assoluto. E che lo dicesse qualcuno di incontestabile. Ed eccola qui, la testimonianza del suo viaggio scellerato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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