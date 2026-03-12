Ancora sull’Onda – Episodio 1 | Genesi

Ancora sull’Onda è una serie di quattro puntate che nasce come prova finale per il giovane Mattia Lucchini, studente di Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo, e per UniBg OnAir. L’obiettivo è raccontare le origini e lo sviluppo di un progetto legato alla comunicazione, coinvolgendo il suo creatore e la sua università. La prima puntata si concentra sulla genesi del progetto e sui primi passaggi.

Ancora sull'Onda è l'esito, in quattro puntate, di una prova finale che non serviva solo, al giovane Mattia Lucchini di UniBg OnAir, per laurearsi in Scienze della Comunicazione all'Università di Bergamo. Quello era un obiettivo concreto che si è trasformato in una sfida ai limiti dell'impossibile. Realizzare un podcast in quattro puntate che raccontasse la storia della radio e al tempo stesso documentasse il valore di Mattia Lucchini quale junior station manager. Anzi, di più: che ne dimostrasse il valore quale miglior junior station manager in assoluto. E che lo dicesse qualcuno di incontestabile. Ed eccola qui, la testimonianza del suo viaggio scellerato.