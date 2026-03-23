al referendum ha vinto il no

Vittoria del NO al referendum costituzionale della giustizia”. Lo scrive su X Youtrend evidenziando che “con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile”. Secondo l’instant poll (interviste telefoniche) di Youtrend per SkyTg24, i favorevoli alla riforma si sono fatti maggiormente convincere dal merito della riforma. A livello di risultati, il No ha ottenuto il miglior risultato in Campania, dove ha raggiunto il 67 per cento dei voti, mentre il peggior risultato per i contrari alla riforma è stato registrato in Veneto, dove ha ottenuto il 42 per cento dei voti, contro il 58 per cento del Sì. La regione dove si è registrato il minore scarto tra Sì e No è stata la Valle d’Aosta, dove il Sì ha prevalso con circa due punti percentuali di vantaggio sul No. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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