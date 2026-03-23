Il mondo della televisione italiana ha assistito ieri a un evento decisamente fuori dal comune che ha rimescolato le carte della narrazione tipica dei game show di prima serata. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 22 marzo 2026, il pubblico e lo stesso conduttore si sono trovati di fronte a una gestione del rischio talmente rapida da segnare un nuovo record per il programma. Quello che solitamente è un percorso fatto di attese estenuanti, trattative psicologiche e pacchi aperti con estrema cautela, si è trasformato in una volata verso il traguardo che ha lasciato tutti sbigottiti per la determinazione mostrata dal protagonista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Affari tuoi, puntata storica! Non succedeva da anni: De Martino senza parole

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