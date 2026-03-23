S uccede più spesso di quanto si pensi: rientrare tardi, crollare sul divano e dimenticare la detesioen e il demaquillage serale. Dormire con il trucco è uno degli errori beauty più comuni, il problema, però, non è solo la notte in sé. Secondo gli esperti di skincare, ciò che conta davvero è come si gestisce la pelle nelle ore e nei giorni successivi. Chiara Ferragni struccata: il massaggio viso è autoironico X Perché dormire con il trucco fa male, soprattutto a 30 anni. Addormentarsi con il trucco è uno degli errori di bellezza più comuni. Il problema però non sta tanto nella notte senza skincare, quanto in quello che succede alle pelle nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addormentarsi truccate è successo a tutte, il problema è che le conseguenze spesso non compaiono subito: brufoli e pori ostruiti possono arrivare anche 2–3 giorni dopo. Ecco cosa fare

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