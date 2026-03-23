. L’analisi del noto opinionista sui bianconeri. Durante la trasmissione La Nuova DS, Lele Adani ha analizzato con la consueta schiettezza la crisi realizzativa della Juventus, puntando il dito sulla gestione del reparto offensivo tra la precedente gestione Tudor e l’attuale corso di Luciano Spalletti. Secondo l’opinionista, nonostante l’ampio ventaglio di opzioni testate, i bianconeri non sono ancora riusciti a trovare una fisionomia di gioco definita che valorizzi i propri attaccanti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Adani ha messo in evidenza come il problema non sia numerico, ma strutturale e di idee, accomunando la situazione dei torinesi a quella di altre grandi deluse del campionato come Roma e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani sulla Juve: «Spalletti ha utilizzato otto punte senza mai trovare la strada giusta»

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