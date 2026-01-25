25 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 25 gennaio segna un giorno di attenzione alle influenze astrali. Nell’oroscopo di oggi, analizzeremo le caratteristiche di ogni segno zodiacale, offrendo spunti pratici e riflessioni utili per affrontare la giornata. L’almanacco fornisce inoltre informazioni storiche e astronomiche pertinenti, aiutando a comprendere meglio le energie in gioco. Un approccio sobrio e informativo per conoscere meglio sé stessi e il contesto quotidiano.

Oggi è il 25 gennaio. Chi è nato in questo giorno possiede spirito d'iniziativa e grande capacità di rinnovamento. È una persona che sa chiudere i cicli e ripartire con lucidità, trasformando i cambiamenti in opportunità concrete. Proverbio del giorno: "Per San Paolo se fa caldo, dall'inverno semo fora." Fatti salienti: Nel 1924 si aprono a Chamonix le prime Olimpiadi invernali, evento che darà impulso decisivo agli sport nelle regioni alpine. ArieteIn amore, l'impulsività può portare a scontri: fai un passo indietro se serve. Il lavoro non è al centro, ma una risposta attesa si fa desiderare. La salute è discreta, rallenta.

