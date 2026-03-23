25 marzo 1944 | Pisa commemora i tre fucilati dai nazifascisti

Mercoledì mattina la cerimonia al campo sportivo Abetone, dove nel 1944 furono uccisi Alberto Dani e Remo Bertoncini. Presenti anche le scolaresche dei comuni di provenienza delle vittime Mercoledì 25 marzo, alle 9.15, si terrà presso il monumento di via Bonanno — di fronte al campo sportivo Abetone — la cerimonia di commemorazione di Alberto Dani, Foresto Palandri e Remo Bertoncini, tre giovani uccisi dai nazifascisti durante l'occupazione. L'iniziativa è promossa dal Comune di Pisa, dalla Provincia, dai Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno, in collaborazione con l'ANPI. Alberto Dani, originario di... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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