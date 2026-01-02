Il sacrificio dei ventenni La Valsassina rende omaggio ai partigiani fucilati il 31 dicembre 1944 | Ricordiamo quei ragazzi

A Barzio, in Valsassina, si rende omaggio ai partigiani fucilati il 31 dicembre 1944, giovani ventenni il cui sacrificio rimane vivo nella memoria collettiva. Nomi incisi nelle lapidi e nel cuore delle famiglie rappresentano un ricordo che attraversa le generazioni, testimonianza di un impegno che continua a essere un esempio di coraggio e dedizione.

Barzio (Lecco), 2 gennaio 2025 – Nomi scolpiti nelle pietre delle lapidi, ma soprattutto incisi nella memoria dei loro familiari e ora tramandati come un’eredità ai chi non li ha conosciuti. Sono i nomi degli 11 partigiani fucilati fuori dal cimitero di Barzio e dei 3 al cimitero di Maggio di Cremeno. L’altro giorno, il 31 dicembre, in tanti hanno commemorato i partigiani catturati il 30 dicembre 1944 al Baitone della Pianca in Valsassina dai fascisti del Primo battaglione mobile della XI Brigata nera Cesare Rondini, insieme ad altri compagni. L’inglese e l'austriaca . “Appartenevano alla 55esima Brigata Fratelli Rosselli e alla 86esima Giorgio Issel, poi c’erano un radiotelegrafista inglese e una interprete austriaca”, racconta Giuseppe Augusto Amanti, vicepresidente dell’Anpi della Valsassina e custode della memoria di chi ha combattuto per la Liberazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

